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Из гаража Смольного уволили водителей, закрывавших номера на платной парковке

Некоторых водителей из гаража Смольного уволили за то, что они закрывали номера или снимали их от камер на парковке у здания ЗакСа. Об этом рассказал 15 марта на заседании спикер парламента Александр Бельский, передает корреспондент «Ъ-СПб».

Господин Бельский заявил, что правительство города реагирует на все фотографии с нарушениями, публикуемыми в соцсетях. Спикер также подчеркнул, что его водитель все оплачивает. При этом он не уточнил, из какой именно организации уволили водителей.

Напомним, что платная парковка в настоящее время действует в Центральном и Адмиралтейском районах. В течение 2023 года ее введут в Петроградском, Василеостровском и Крестовском районах.

В конце января «Ъ-СПб» рассказывал, что в Петербурге создали особый отдел реагирования на водителей с закрытыми номерами на платных парковках.

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