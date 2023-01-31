В Петербурге создали особый отдел реагирования на водителей с закрытыми номерами на платных парковках

В петербургском Центре управления парковками создали специальный отдел пеших инспекторов, которые будут снимать посторонние предметы с автомобильных номеров, не позволяющие зафиксировать нарушения. Пока что в нем 8 человек, в рейды они выйдут с 1 февраля, пишет 78.ru.

Специалисты также будут следить за знаками и разметкой, а также в целом осматривать зоны платной парковки. Неплательщики после снятия посторонних предметов с номеров заплатят штраф в размере 3 тыс. руб.

Напомним, что в настоящее время платная парковка действует в Адмиралтейском и Центральном районах города. В Петроградском она начнет работать в июле 2023 года, а в Василеостровском районе и на Крестовском острове – в четвертом квартале.

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