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Коммерсантъ FM
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Мосбиржа провела дискретный аукцион по акциям «Детского мира» после их роста на 35%

Мосбиржа провела дискретный аукцион по акциям «Детского мира», после того как бумаги компании росли почти на 35%. Об этом говорится в сообщении биржи. Торги в режиме дискретного аукциона продолжались с 15.08 мск до 15.38 мск.

По состоянию на 14.58 мск цена акции составила 87,5 рубля (+26%), в 15:04 мск — уже 92,12 руб. (отклонение — 34,76 %). Торговая площадка дважды повышала ценовой коридор для акций «Детского мира»: в 14.53 мск значения верхней границы ценового коридора были изменены до 102,62 руб., диапазон оценки рыночных рисков — до 119,63 руб. (эквивалентно ставке 75%).

Компания «Детский мир» в ноябре прошлого года объявила о превращении из публичной в частную. После этого бумаги компании начали резко падать. Ее акции будут исключены из индекса средней и малой капитализации, индекса акций широкого рынка и отраслевого индекса потребительского сектора. Кроме того, вместо акций «Детского мира» в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС войдут депозитарные расписки «Русагро».

Анастасия Ларина

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