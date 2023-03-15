ОКБ: средний лимит по кредитным картам нижегородцев сократился до 76 тысяч рублей

Банки в январе выдали 22 тыс. новых кредитных карт жителям Нижегородской области. Общий лимит по ним составил 1,67 млрд руб., за месяц сумма снизилась на 44%. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Средний лимит по кредитной карте нижегородца в январе 2023 года составил 76 тыс. руб. против 90 тыс. руб. в декабре.

По данным ОКБ, выдача кредитных карт за месяц снизилась на 34%. Ранее в Национальном бюро привели более скромные данные – там подсчитали, что нижегородцы оформили 17,5 тыс. новых кредиток, а падение составило 25% к декабрю 2022 года.

Анастасия Еремина