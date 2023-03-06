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НБКИ: выдача кредитных карт в Нижегородской области в январе упала на четверть

В Нижегородской области в январе было выдано 17,5 тыс. новых кредитных карт – на 25,6% меньше, чем в декабре. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Более серьезное снижение зафиксировано только в Омской (-27,9%), Кемеровской (-26,2%) и Новосибирской (-25,7%) областях.

В целом в России выдача кредиток за месяц упала на 23,8%, до 0,85 млн шт. В годовом выражении снижение оказалось менее значительным и составило 15,8% (1,01 млн шт. в январе 2022 года).

В НБКИ отмечают, что снижение количества выданных кредитных карт соответствует сезону. «Вместе с тем, после августа прошлого года выдача новых кредитных карт снижалась почти непрерывно. Такая динамика объясняется тем, что на фоне общей неопределенности заемщики выбирают сберегательную модель финансового поведения и не стремятся наращивать свои обязательства»,– сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, на ситуацию повлияло и то, что банки придерживаются консервативной политики.

Анастасия Еремина

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