Глава Нагайбакского района уходит в отставку после гибели ребенка от падения льдины

Глава Нагайбакского района Иван Сурменев подал заявление о сложении полномочий. Об этом сообщают в правительстве Челябинской области.

Сегодня на совещании с руководителями муниципалитетов губернатор Алексей Текслер указал главе Нагайбакского района на ненадлежащее качество уборки снега и наледи и отметил, что тот не выполнил его поручение наладить работу по этому направлению.

«Очевидно, что выводов сделано не было. Понятно, идет следствие, оно свои выводы сделает, непосредственные виновные понесут наказание, но также понятно то, что произошло, это в том числе отсутствие системной работы местной власти. Считаю, что вам нужно задуматься и сделать соответствующие выводы после такого несчастного случая», — подчеркнул Алексей Текслер.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте в поселке Фершампенуаз Нагайбакского района от падения льдины с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса погиб десятилетний ребенок. По этому факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. После трагедии губернатор Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов и ответственным коммунальным службам незамедлительно обследовать крыши муниципальных объектов и многоквартирных домов.