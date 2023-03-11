В Челябинской области ребенок погиб после падения на него льдины с крыши

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели десятилетнего ребенка в поселке Фершампенуаз Нагайбакского района. Как сообщают в региональном управлении СК, смерть наступила в результате травм, полученных в результате падения льдины с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Сейчас следователи устанавливают ответственных за организацию своевременной уборки льда с кровли здания.