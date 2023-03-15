«Росавтодор» начал подготовку строительства трассы Ростов-Джанкой

Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» начало подготовку к строительству трассы «Ростов-Джанкой», которая должна связать Ростовскую область и Крым. О старте работ рассказал в интервью телеканалу «Таврия» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Именно по территории Херсонской области пройдет основной маршрут трассы.

«Работы уже начаты. Уже работает дорожная техника, грейдеры, асфальтоукладчики, фрезеровочные машины. Подготовка строительства этой современнейшей автострады идет. Уже заводится щебень, готовится битум, все необходимое для строительства. Но этому этапу предшествует этап работ, которые не видны — это проектирование, геодезические и геологические изыскания, которые также уже начаты», — сказал Владимир Сальдо.

Он также подчеркнул, что всей работой занимается «Росавтодор».

Ранее сообщалось, что новая дорога будет иметь четыре полосы движения с максимальной допустимой скоростью 90 км/ч. Протяженность объекта составит около 600 км. Стоимость строительства оценили в 350-400 млрд руб.

Анастасия Назарова