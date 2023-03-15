В 2022 году количество самозанятых в крае увеличилось на 40%

Количество самозанятых в Пермском крае выросло за прошедший год на 40%. Об этом сообщает пресс-служба краевого заксобрания со ссылкой на выступление уполномоченного по правам предпринимателей Павла Новоселова на заседании экономического комитета.

По словам господина Новоселова, на рост количества самозанятых повлияли в том числе и льготные налоговые ставки, действующие в регионе. Депутаты поинтересовались у господина Новоселова данными о контрольно-надзорной деятельности и работе налоговых органов с предпринимателями. «Сегодня проводится сравнительно небольшое количество налоговых проверок. Пять-семь лет назад проводилось до 1 тыс. выездных налоговых проверок в год, а сейчас их количество сократилось до 200 проверок благодаря проведению предпроверочного анализа»,— ответил бизнес-омбудсмен.

Доклад Павла Новоселова будет представлен депутатам на пленарном заседании в этот четверг.