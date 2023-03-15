Полиция Краснодара ищет мужчину и женщину, напавших на двух девочек в пункте выдачи заказов

В Краснодаре устанавливают личности мужчины и женщины, напавших на двух 12-летних девочек в пункте выдачи заказов в Музыкальном микрорайоне. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Краснодара.

УМВД Краснодара

О случившемся заявили родители пострадавших. Ранее в соцсетях сообщили, что девочек выволокли за волосы из примерочных, избили и выгнали из пункта выдачи заказов Wildberries. По версии правоохранителей, нападавшие могли ошибочно воспринять в свой адрес некоторые высказывания девочек, общавшихся у пункта выдачи заказов.

«Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, неустановленные мужчина и женщина могли ошибочно воспринять в свой адрес некоторые выражения детей, общавшихся на улице.

В настоящее время по факту происшествия проводят проверку. Как отметили в ведомстве, полиция оценит физический вред, причиненный здоровью подростков, и материальный ущерб. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Анастасия Донскова

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