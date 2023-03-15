В Краснодаре следователи проверят сведения об избиении подростков в пункте Wildberries

Краевое управление следственного комитета организовало проверку сведений об избиении двух 12-летних девочек в пункте выдачи заказов Wildberries в Музыкальном микрорайоне Краснодара. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

«Руководитель следственного управления СКР по краю Андрей Маслов дал указание в рамках проверки тщательно изучить и дать оценку всем изложенным в публикациях сведениям. Ход процессуальной проверки поставлен на контроль в региональном следственном управлении СКР»,— говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в одном из пунктов выдачи заказов в Музыкальном микрорайоне мужчина и женщина напали на двух 12-летних девочек. Пострадавших избили и выволокли за волосы из помещения. Родители девочек заявили о произошедшем в полицию. В краснодарском управлении МВД сообщили, что в настоящее время устанавливают личности нападавших и проводят оценку материального ущерба и вреда здоровью, причиненного подросткам.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram