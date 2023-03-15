Готовность тоннеля Восточного выезда из Уфы составляет 63%

В тоннеле Восточного выезда из Уфы на трассу М-5 завершились подземные проходческие работы, сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, до июня рабочие будут строить постоянные конструкции. Сейчас в южном тоннеле монтируют верхнюю, нижнюю и боковые части, в северном — бетонируют основание под дорожное покрытие и прокладывают инженерные сети.

Объект готов почти на 63%, уверяет глава республики.

Восточный выезд — крупнейший инфраструктурный проект республики. Он предусматривает завершение строительства автодорожного тоннеля длиной более 1,2 км, мостового перехода через реку Уфу с эстакадной частью протяженностью более 2,6 км и участка платной скоростной автомобильной дороги (10 км). Восточный выезд строится в рамках концессионного соглашения между ООО «Башкирская концессионная компания» и Башкирией на принципах государственно-частного партнерства. Проект был начат в 1992 году и до 2017 года находился на консервации. Строительство возобновилось в 2020 году.

Майя Иванова

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