Депутаты выберут мэра Воронежа 22 марта

Депутаты Воронежской городской думы согласовали дату очередного заседания, на котором будет рассмотрен один вопрос — об избрании главы города. Мэра Воронежа выберут из двух финалистов соответствующего конкурса 22 марта, сообщили в гордуме.

В финал прошли действующий мэр облцентра Вадим Кстенин (набрал 320 баллов) и заместитель гендиректора местного застройщика «Аксиома» Александр Овсянников (306 баллов). На должность главы города также претендовали временно не работающий Александр Дудченко (140 баллов), замгендиректора по развитию одного из крупнейших в регионе застройщиков, ДСК, Сергей Крючков (256 баллов), руководитель управы Железнодорожного района Леонид Беляев (278 баллов) и общественник Илья Наумов (150 баллов). Нынешние полномочия Вадима Кстенина заканчиваются 4 апреля.

Олег Мухин

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