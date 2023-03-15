Матвиенко попросила Госдуму оперативно принять изменения в закон о госзакупках

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко попросила Госдуму рассмотреть и принять в оперативном порядке изменения в закон о госзакупках (44-ФЗ). С такой репликой спикер выступила на пленарном заседании сегодня, 15 марта. Инициатива Совфеда призвана упростить соответствующие процедуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«У меня просьба и к вам, Николай Андреевич (Журавлев.—"Ъ"), и к представителю президента в Совете федерации, и представителю правительства, и я попросила Государственную думу в приоритетном порядке, не затягивая, рассмотреть этот закон и принять. Его очень ждут в регионах, его ждет бизнес»,— указала госпожа Матвиенко (цитата по ТАСС).

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"» группа сенаторов во главе с Валентиной Матвиенко и Николаем Журавлевым внесла накануне, 14 марта. В пояснительной записке к документу указано, что тот подготовлен в том числе для «упрощения, повышения эффективности и оперативности» обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Среди прочего изменения предусматривают повышение ценового порога, допускающего проведение электронного запроса котировок (с 3 млн руб. до 10 млн руб.), а также снятие ограничения на объем таких закупок. Предусмотрено и повышение ценового порога, при котором допускается проведение малых закупок в электронной форме с использованием электронных площадок (с 3 млн руб. до 5 млн руб.).

Также законопроект установит возможность проведения закупок в строительной сфере «под ключ» в срок до 1 января 2025 года. Заказчика наделят полномочиями заключить контракт с участником закупки, которой при проведении аукциона получил второй номер, в том случае, если контракт с первым будет расторгнут «в связи с возникновением независящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) обстоятельств». При этом первого участника вносить в реестр недобросовестных поставщиков необязательно.

Помимо этого поправки наделят заказчика правом устанавливать разные размеры аванса в отношении разных этапов исполнения контракта (касается работ по разработке проектной документации, выполнению инженерных изысканий, строительству, реконструкции, капремонту). При этом предусматривается право заказчика вообще не предоставлять аванс за этапы, на которых разрабатывается проектная документация или ведутся инженерные изыскания.

Наконец, поправки исключат излишние требования, касающиеся определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). Заказчика наделят правом самостоятельно разрабатывать правила определения и обоснования НМЦК.

Госпожа Матвиенко отметила, что при подготовке изменений в Совфеде возникли «споры и возражения», однако в результате дискуссии сенаторы сумели прийти к необходимым компромиссам. По словам спикера СФ, предлагаемые изменения одобрил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

1 февраля Валентина Матвиенко предложила наложить мораторий на 44-ФЗ до окончания военной операции на Украине. Бизнес предложение спикера насторожило, однако в беседе «Ъ» представители отраслей отмечали, что текущее законодательство о госзакупках так или иначе нуждается в изменениях.

Подробнее об этом — в материале «Ъ FM» «Госзакупкам предложили мораторий».

Григорий Лейба