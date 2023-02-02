Госзакупкам предложили мораторий

Бизнес насторожило предложение о введении моратория на закон о госзакупках. Однако предприниматели считают, что нынешние правила нужно менять. Ограничить действие нормы на время военных действий предложила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Она назвала закон «догмой, за которую не нужно цепляться». По мнению парламентария, в нынешних условиях документ не дает регионам эффективно расходовать бюджетные средства. А мораторий помог бы ускорить освоение денег и строительство инфраструктурных и социальных объектов. “Ъ FM” обсудил идею с бизнесменами, которые работают в сфере госзакупок. С подробностями — Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Закону о госзакупках уже 10 лет. За это время, как отмечают специалисты, бюджетные траты стали гораздо прозрачнее. Ведомства чаще выбирали подрядчиков по конкурсу, побеждали компании, предлагавшие самую низкую цену. Система стала публичной: информация о тендерах, сроках и стоимости заказов выгружалась на специальной платформе. Иногда, зайдя на нее, можно было сделать удивительные открытия. Например, о закупке МВД золотых кроватей, а Минфином — золотого стола или о расходах администрации президента на еженедельник «Без кота жизнь не та!».

Мораторий, скорее всего, будет означать конец этой эпохи. Но в Совете федерации обращают внимание на другое: закон, как отмечает Валентина Матвиенко, усложняет и тормозит освоение средств регионами и подрядчиками. А оборонной отрасли сейчас нужно решать задачи в сжатые сроки.

Спорить с этим бессмысленно, отмечает генеральный директор завода «Москабельмет» Павел Моряков: «Там были проблемы с подготовкой ТЗ и участием. Каждая запятая приводила к тому, что тендер мог затянуться на год или два. Считаю, что надо не полностью отменять, а все-таки упростить закон и сохранить прозрачность. Например, Московский метрополитен, в нем нет ничего, влияющего на СВО, и его нужно оставить в списке, чтобы не было желания что-то обойти. Есть, например, военные, конечно, там надо сейчас это все закрывать».

Но с началом военных действий на Украине прозрачностью и так начали пренебрегать. Еще летом “Ъ” писал, что заказчики стали реже выкладывать в открытый доступ информацию о договорах. А в Минфине предлагали чаще контролировать контракты в закрытом режиме.

Аналитиков эти призывы настораживали. Они говорили о росте коррупционных рисков и потенциальной монополизации рынка. В Совфеде отметили, что лазейки для незаконных схем остаются и сейчас.

Нынешнюю систему действительно сложно назвать идеальной, сетует председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский: «На конкурс выходят компании, которые, предлагая минимальную цену, забирают себе заказ. Сами эти организации обычно небольшие, с плохой системой администрирования внутреннего управления, и в результате авансы пропадают. Задатки крали так часто и так много, что пришлось вводить практику предоставления гарантий на то, что компания не уйдет с исполнения заказа».

С порочными практиками старались бороться, власти усилили контроль, признают собеседники “Ъ FM”. Но ударило это и по добросовестным подрядчикам: в контрактах стало невозможно сдвигать сроки или менять пункты, даже когда это было необходимо.

Кстати, надзор в Совете федерации призвали сохранить, но так, чтобы он не тормозил «всю машину развития страны». А проследить будет за чем, полагает гендиректор предприятия «Доза» Алексей Нурлынбаев: «Представим, что есть крупные и надежные подрядчики, которым государство доверяет и готово отдавать им контракты без государственных закупок. Но дальше под ними находится гроздь субподрядчиков, и, значит, тендерные процедуры все равно никуда не денутся, они просто будут висеть под этим генеральным подрядчиком. В принципе система может работать и дальше, просто на одно звено в этой цепи будет больше».

Возникает вопрос: а нужен ли в таком случае мораторий? Собеседники “Ъ FM” признают, что острой необходимости в нем нет, достаточно реформ. Мяч на стороне правительства, его слово в этой дискуссии будет решающим. Кстати, некоторые министры, например, Денис Мантуров и Антон Силуанов, заняли свои кресла больше 10 лет назад, и в свое время продвигали закон о госзакупках.

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