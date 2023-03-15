Дорожные дефекты устранили на 12 улицах в Ижевске за ночь

В столице Удмуртии за минувшие сутки дорожные службы устранили аварийные дефекты полотна на площади 198 кв. м. В работе использовали литой асфальт, сообщает пресс-служба администрации города. Данная мера является временной.

В частности, работы прошли на улицах Ленина, Орджоникидзе, Союзная, Новоажимова, 9-я Подлесная, Московская, Областная, Пойма и Воткинском шоссе, а также на Копровом проезде и Карлутской и Южной набережных.

Напомним, по словам главы Удмуртии дорожные службы стали оперативнее устранять образовавшиеся на дорогах проблемы, однако «в моменте отремонтировать полностью» возможно не все. Темп работ увеличивается с учетом того, как в регионе запускаются асфальтовые заводы.