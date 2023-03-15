Из колонии в Соликамске сбежал 60-летний заключенный

В Пермском крае из колонии-поселения при ИК №1 сбежал осужденный за тяжкие преступления 60-летний Станислав Полещук. Он отбывал десятилетний срок за похищение человека и изнасилование. Об исчезновении осужденного стало известно в ходе утренней поверки 13 марта. Позже отдел безопасности колонии выяснил, что Полещук сбежал накануне с территории колонии-поселения. Оперативники ГУФСИН и полицейские ведут розыск беглеца.

Станислав Полещук был признан виновным в похищении человека и изнасиловании и приговорен к десяти годам лишения свободы. Восемь лет он содержался на строгом режиме, однако незадолго до побега суд смягчил ему условия содержания, разрешив отбывать наказание в колонии-поселении.

Исправительная колония №1 ГУФСИН по Пермскому краю расположена в Соликамске. Учреждение имеет строгий режим содержания, включает в себя транзитно-пересыльный пункт и колонию-поселение. Лимит наполнения колонии — 1,8 тыс. осужденных.

13 марта директор ФСИН Аркадий Гостев на заседании коллегии службы, докладывая о результатах работы за 2022 год, сообщил, что первые в современной истории уголовно-исполнительной системы за год не произошло ни одного побега осужденных из-под охраны.

Константин Стерледев, Пермь