ФСИН: в 2022 году из российских СИЗО и колоний впервые никто не сбежал

На заседании коллегии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подвели итоги работы за 2022 год. С докладом выступил директор ФСИН Аркадий Гостев. Как было заявлено на коллегии, впервые в современной истории уголовно-исполнительной системы (УИС) за год не произошло ни одного побега осужденных из-под охраны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Гостев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Аркадий Гостев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В 2022 году завершилось изменение правил внутреннего распорядка СИЗО, говорится в сообщении ведомства по итогам коллегии. Новые правила направлены на улучшение условий содержания, благодаря мониторингу их исполнения возможны необходимые корректировки, отмечает ФСИН. Количество преступлений, совершенных в учреждениях УИС, снизилось почти на 28%, также сообщает ведомство.

«Впервые в современной истории уголовно-исполнительной системы благодаря слаженным действиям личного состава побегов из-под охраны осужденных и лиц, содержащихся под стражей, не допущено»,— говорится в сообщении ФСИН.

Для розыска осужденных в системе УИС Минюст в 1998 году поручил создать подразделения розыска. Количество побегов заключенных из СИЗО и колоний за 25 лет сократилось в 140 раз, сообщили ТАСС в январе 2019 года во ФСИН.

В 1994 году совершено 140 побегов из-под охраны, в 2000 году — 25, в 2010 году — 11, в 2015 году — 8, в 2016 году — 5, 2017 году — 2, в 2018 году — 1.

Согласно статистике массовых побегов, которую приводит «РИА Новости», в 2019 году в Туве из ИВС бежали девять задержанных, в 2020 году из исправительной колонии в Махачкале бежали шесть осужденных, в 2021 году из ИВС в Подмосковье бежали пять подсудимых.

Мария Федотова