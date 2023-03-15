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Коммерсантъ FM
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Военно-морские силы Китая, России и Ирана проведут совместные учения в Оманском заливе

Китай, Россия, Иран и другие страны с 15 по 19 марта проведут совместные морские учения в акватории Оманского залива. Об этом сообщило Министерство обороны КНР. Российское Минобороны о предстоящих учениях не сообщало.

«В соответствии с договоренностями вооруженных сил России, Китая, Ирана и других стран военно-морские силы Китая, Ирана, России и других стран с 15 по 19 марта проведут совместные военно-морские учения "Пояс морской безопасности-2023" в Оманском заливе»",— говорится в сообщении оборонного ведомства (цитата по «РИА Новости»).

13 марта министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российско-китайское военное сотрудничество «вышло на качественно новый уровень», что стало значимым фактором сдерживания «агрессивной деятельности США и их приспешников в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

В прошлый раз совместные учения России и Китая проходили с 21 по 27 декабря 2022 года с практическими ракетными и артиллерийскими стрельбами. Морские учения «Пояс морской безопасности-2022» Китай, Россия и Иран провели в январе прошлого года.

Милена Костерева

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