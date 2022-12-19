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Коммерсантъ FM
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Россия и Китай проведут учения в Восточно-Китайском море

Россия и Китай проведут в Восточно-Китайском море военно-морские учения с практическими ракетными и артиллерийскими стрельбами. Маневры под названием «Морское взаимодействие-2022» будут проходить с 21 по 27 декабря, сообщили в Минобороны РФ.

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Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фрегат «Маршал Шапошников»

Фрегат «Маршал Шапошников»

Фото: U.S. Navy

Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»

Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»

Фото: ТАСС

Корвет «Совершенный»

Корвет «Совершенный»

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

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Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фрегат «Маршал Шапошников»

Фото: U.S. Navy

Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»

Фото: ТАСС

Корвет «Совершенный»

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота уже вышел из Владивостока для участия в учениях. С российской стороны задействуют крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Совершенный». Со стороны Китая будет задействовано по два эскадренных миноносца и сторожевых корабля, корабль комплексного снабжения и дизельная подлодка.

По данным Минобороны, во время активной части учений также планируется отработка совместных противолодочных действий с практическим применением оружия. Основной целью маневров является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и КНР, а также «поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз Минобороны.

В 2023 году в Челябинской области состоятся совместные учения вооруженных сил стран Шанхайской организации сотрудничества. Маневры, получившие название «Мирная миссия», запланированы на август. В них помимо РФ и Китая примут участие Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан.

Лаура Кеффер

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