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Коммерсантъ FM
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Башар Асад возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Президент Сирии Башар Асад возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Накануне он прибыл в Москву с рабочим визитом.

Башара Асада сопровождала делегация, в которую вошли сирийские военные и политики. Господин Асад возложил венок из темно-алых роз, которые были обрамлены лентой в цвета сирийского флага. Он вместе с делегацией также почтил минутой молчания память погибших.

Башар Асад прилетел в Москву вчера, 14 марта, вечером. Он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле сообщали, что на встрече президенты будут обсуждать развитие российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также урегулирование ситуации в Сирии.

Прошлый визит господина Асада в Москву состоялся в сентябре 2021 года.

Олеся Павленко

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