Апелляция рассмотрит жалобу садоводов на отказ во взыскании убытков с аэропорта Краснодар

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд восстановил садоводческому предприятию ЗАО «Плодовод» срок на обжалование решения кубанского арбитража о взыскании с аэропорта Краснодара 590,7 млн руб. убытков в результате изъятия земель и принял дело в производство. Сведения об этом опубликованы в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В декабре 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края отказал ЗАО «Плодовод» в иске к АО «Международный аэропорт "Краснодар"» о компенсации убытков, причиненных в результате изъятия фруктовых садов, в размере 590,7 млн руб. «Плодовод» обжаловал это решение 23 января, однако это произошло уже за пределами предусмотренного для этого месячного срока. На этом основании апелляционный суд в середине февраля вернул жалобу садоводам.

Однако, как следует из карточки дела, в начале марта «Плодовод» снова обратился в суд, уже с ходатайством о восстановлении пропущенного срока на обжалование, которое было удовлетворено.

Апелляционные слушания по делу назначены на 27 апреля.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Плодовод» зарегистрировано в 1996 году в Краснодаре. Выращивание семечковых и косточковых культур является основным видом деятельности компании. Выручка «Плодовода» в 2021 году составила 59,5 млн руб., чистая прибыль — 215,2 млн руб. Земельный участок «Плодовода» с яблоневыми, черешневыми и сливовыми садами площадью 114 га земель в районе хутора Ленина понадобился для создания мультимодального транспортного хаба. Первым этапом строительства должен был стать новый аэровокзальный комплекс площадью 83 тыс. кв. м, который реализует АО «Международный аэропорт "Краснодар"».

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Кубань» «Яблоку все еще есть где упасть».

Михаил Волкодав

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