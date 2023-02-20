Суд отклонил апелляцию по иску «Плодовода» к аэропорту Краснодара о взыскании 590 млн рублей

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд вернул садоводческому предприятию ЗАО «Плодовод» жалобу на решение Арбитражного суда Краснодарского края о взыскании с аэропорта Краснодара убытков на сумму 590,7 млн руб. в результате изъятия земель. Сведения об этом опубликованы в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечается в определении инстанции, «Плодовод» подал апелляционную жалобу за пределами предусмотренного для этого месячного срока. Отмечается, что обжалуемое решение в полном объеме изготовлено 14 декабря, а садоводы обратились с жалобой только 23 января, при этом ходатайства о восстановлении пропущенного срока апеллянт не заявил.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Плодовод» зарегистрировано в 1996 году в Краснодаре. Выращивание семечковых и косточковых культур является основным видом деятельности компании. Выручка «Плодовода» в 2021 году составила 59,5 млн руб., чистая прибыль — 215,2 млн руб.

В декабре 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края отказал ЗАО «Плодовод» в иске к АО «Международный аэропорт "Краснодар"» о компенсации убытков, причиненных в результате изъятия фруктовых садов, в размере 590,7 млн руб.

Речь идет о 114 га земель в районе хутора Ленина. Участок с яблоневыми, черешневыми и сливовыми садами понадобился для создания мультимодального транспортного хаба. Первым этапом строительства должен был стать новый аэровокзальный комплекс площадью 83 тыс. кв. м, который реализует АО «Международный аэропорт "Краснодар"».

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Кубань» «Яблоку все еще есть где упасть».

Михаил Волкодав

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