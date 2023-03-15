Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Стоимость одного из крупнейших ТРЦ Кузбасса изменилась после переоценки

Конкурсный управляющий новокузнецкого ООО «Сити молл инвест» Максим Шкарупин опубликовал новую оценку стоимости имущества предприятия, определенную оценщиком. Она составила 2,509 млрд руб. за здание торгово-развлекательного центра «Сити Молл» (2,438 млрд) и право аренды земельного участка (70,96 млн руб.). Это на 6,44 млн руб. больше, чем стоимость по предыдущей оценке, опубликованной в начале января. Тогда общая стоимость объекта была определена оценщиком в 2,503 млрд руб., в том числе, здания — в 2,423 млрд руб. (на 15 млн меньше, чем оценили в марте), а стоимость права аренды участка — 79,7 млн (на 8,74 млн больше, чем в марте).

Сейчас на рассмотрении арбитражного суда Кемеровской области находятся иски единственного учредителя ООО «Сити молл инвест» Юрия Егорова и последнего директора должника Елены Бырдиной о разрешении разногласий по цене реализации ТРЦ и земельного участка. При этом первый заявил о необходимости приостановить продажу, и суд удовлетворил это ходатайство, приостановив проведение торгов по продаже торгового центра с правами на участок. Начальная цена торгов была установлена в 2,5 млрд руб., аукцион планировался 10 марта.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Игорь Лавренков, Кемерово

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...