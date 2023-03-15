«Налицо военный ренессанс толерантного Запада»

Евросоюз готовит решение о централизованной закупке боеприпасов для Украины. Как заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, предварительная договоренность уже достигнута. Детали предполагается согласовать на специальной встрече 20 марта. Окончательно документ утвердит саммит сообщества. Речь, в частности, идет о натовских снарядах калибра 155 мм. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает происходящее прологом создания общей европейской армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Брюсселе 23 и 24 марта собирается саммит Европейского союза. Главный вопрос повестки дня — оружие для Украины. Комиссар ЕС по внешней политике Жозеп Боррель представил план из трех пунктов.

Задача номер один — удовлетворить снарядный голод: немедленно организовать поставку Киеву артиллерийских боеприпасов натовского калибра 155 мм из собственных арсеналов стран сообщества. Далее предполагается компенсировать союзникам все то, что они передадут — будет создан механизм централизованной закупки вооружений для нужд — внимание — Украины и Европейского союза.

После всего этого можно приступить к строительству новых производственных мощностей. Чтобы в будущем избежать дефицита боеприпасов. В том числе, это касается и армии Украины, не только объединенной Европы. Для финансирования указанной программы решено использовать средства Европейского фонда мира. Если удивляет, почему он так называется, то так решили союзники. Создавался он как раз для военного предотвращения региональных конфликтов за пределами ЕС.

В целом проект соответствующего соглашения одобрен, остается утвердить детали. Для этого планируется организовать встречу глав МИД Евросоюза 20 марта. По большому счету происходящее можно считать прологом к созданию объединенных вооруженных сил Европейского союза. И, что примечательно, с участием Киева. Тем более республика получила статус кандидата в члены сообщества. Как известно, экс-президент США Дональд Трамп вот буквально только что повторил тезис о том, что Украина — это больше европейская, нежели американская проблема. Старый Свет не должен скупиться и начать больше тратить как на свою безопасность, так и на поддержку нового союзника. А то получается все за счет Вашингтона. Похоже, пожелание услышано.

В итоге может получиться, что Европа с участием 40-миллионной Украины и новыми общими модернизированными вооруженными силами будет в состоянии поспорить с Соединенными Штатами за глобальное лидерство.

Как бы то ни было, на смену режиму антироссийских санкций приходит прямая военная поддержка Украины. Вернее, она осуществляется наряду с ограничительными мерами. Как, собственно, и было обещано. Очень похоже, что налицо военный ренессанс толерантного и мультикультурного Запада

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