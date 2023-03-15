Нижегородский художественный музей стал победителем премии The Art Newspaper Russia

Музеем года по версии издания The Art Newspaper Russia стал Нижегородский художественный музей (НГХМ). Премии победителям вручили 14 марта в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

НГХМ получил премию за кардинальное обновление, освоение новых тем и площадок, указано на сайте The Art Newspaper Russia. Музей стал первым региональным, одержавшим победу в этой номинации.

На звание музея года вместе с НГХМ претендовали Государственный исторический музей и Музей русского импрессионизма – оба в Москве.

Ежегодную премию The Art Newspaper Russia вручили в десятый раз. Победителей определили в пяти номинациях: кроме «Музея года», были названы «Реставрация года» – картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», «Книга года» – Мельников/Melnikoff, Государственный музей архитектуры им. Щусева, «Выставка года» – «Настройки-3. Общество частных музыкальных представлений» и «Личный вклад» – коллекционер и основатель Фонда содействия развитию современного искусства Ruarts Марианна Сардарова.

Анастасия Еремина