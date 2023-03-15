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Никита Михалков предложил отправить самарского депутата Михаила Абдалкина в зону СВО

Режиссер, актер и ведущий Никита Михалков раскритиковал самарского депутата от КПРФ Михаила Абдалкина за скандал с размещенным в сети видео, на котором парламентарий слушает послание Владимира Путина с лапшой на ушах. Об этом он сообщил в эфире передачи «Бесогон».

«Одно жалко, что бесстрашие депутата-коммуниста Абдалкина впустую пропадает в одиночестве у телевизора. Я вообще предложил бы прямо так и отправить с этой лапшой на ушах депутата Абдалкина на передовую, чтобы он передал своими словами однополчанам то, что он услышал от президента»,– отметил Никита Михалков.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В день выступления президента Владимира Путина с посланием парламенту господин Абдалкин разместил в соцсетях видео, на котором он смотрит трансляцию выступления с лапшой на ушах.

После этого Самарская губернская дума объявила Михаилу Абдалкину «публичное порицание». Депутаты единогласно рекомендовали обкому КПРФ исключить парламентария из партии, а также обратились в правоохранительные органы и прокуратуру с просьбой дать ситуации юридическую оценку.

Затем в отношении Михаила Абдалкина был составлен административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП). На прошлой неделе Новокуйбышевский городской суд начал слушания по этому вопросу. Парламентарий заявил о своей невиновности.

Георгий Портнов

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