Никита Михалков предложил отправить самарского депутата Михаила Абдалкина в зону СВО

Режиссер, актер и ведущий Никита Михалков раскритиковал самарского депутата от КПРФ Михаила Абдалкина за скандал с размещенным в сети видео, на котором парламентарий слушает послание Владимира Путина с лапшой на ушах. Об этом он сообщил в эфире передачи «Бесогон».

«Одно жалко, что бесстрашие депутата-коммуниста Абдалкина впустую пропадает в одиночестве у телевизора. Я вообще предложил бы прямо так и отправить с этой лапшой на ушах депутата Абдалкина на передовую, чтобы он передал своими словами однополчанам то, что он услышал от президента»,– отметил Никита Михалков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В день выступления президента Владимира Путина с посланием парламенту господин Абдалкин разместил в соцсетях видео, на котором он смотрит трансляцию выступления с лапшой на ушах.

После этого Самарская губернская дума объявила Михаилу Абдалкину «публичное порицание». Депутаты единогласно рекомендовали обкому КПРФ исключить парламентария из партии, а также обратились в правоохранительные органы и прокуратуру с просьбой дать ситуации юридическую оценку.

Затем в отношении Михаила Абдалкина был составлен административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП). На прошлой неделе Новокуйбышевский городской суд начал слушания по этому вопросу. Парламентарий заявил о своей невиновности.

Георгий Портнов