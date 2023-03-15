Google разрешит ИИ написать за пользователей письма в Gmail и «Документах»

Американская корпорация Google запустила специальный генеративный искусственный интеллект (ИИ), который поможет пользователям написать черновики писем в Gmail и «Документах». Новый инструмент уже доступен некоторым тестировщикам.

Пользователям достаточно будет ввести тему письма в Gmail или начать предложение в «Документах», чтобы ИИ смог предложить черновик письма или текста, который потом можно отредактировать и усовершенствовать. В Google утверждают, что ИИ сможет подобрать правильный тон и стиль к каждой теме, будь то резюме или отчет. А для неформального общения Google предложит функцию «Мне повезет». В компании не считают, что подобная функция заменит письма и полностью отдаст контроль над финальными вариантами в руки пользователей, которые смогут как воспользоваться черновиками и отредактировать их, так и полностью отказаться от предложенного ИИ варианта. Изначально программа с генеративным ИИ будет доступна только в США на английском языке.

Евгений Федуненко