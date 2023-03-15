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Коммерсантъ FM
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Германский концерн E.ON полностью списал долю в «Северном потоке»

Германский энергетический концерн E.ON полностью списал долю 15,5% в компании Nord Stream AG, операторе газопровода «Северный поток». После диверсии осенью 2022 года поставки по газопроводу прекратились.

В годовом отчете E.ON говорится, что «в условиях повышенной неопределенности на фоне повреждения обеих ниток "Северного потока-1" инвестиции были списаны до их справедливой стоимости, равной нулю, по состоянию на 31 декабря 2022 года». По сравнению с 31 декабря 2021 года это снижение составляет примерно €1,2 млрд, отмечается в документе.

51% Nord Stream AG принадлежит дочернему предприятию «Газпрома», 15,5% — немецким Wintershall Dea и E.ON, по 9% — французской Engie и голландской Gasunie.

В начале ноября 2022 года E.ON уценила свою долю в Nord Stream AG в пять раз, до €100 млн. Engie по результатам прошлого года оценила свою долю в «Северном потоке-1» в €90 млн против €574 млн за год до этого. Немецкая Wintershall стала первой компанией, которая полностью списала стоимость своей доли в «Северном потоке-1» (€529 млн), а также выданные «Северному потоку-2» кредиты. 8 марта о списании своей доли 9% в «Северном потоке» сообщила газотранспортная компания из Нидерландов Gasunie. «Газпром» пока сохраняет оценку своей доли в проектах.

Взрывы на «Северном потоке-1» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли в сентябре 2022 года. Было повреждено три из четырех ниток трубопроводов, произошли утечки газа. Европейские власти назвали это диверсией, но до сих пор не пришли к выводу, кто за ними стоит. Президент России Владимир Путин считает происшедшее терактом.

Подробнее об обнулении стоимости долей иностранных акционеров — в материале «Ъ» «"Северные потоки" исчезают из отчетности».

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