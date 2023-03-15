Гендиректор Geekbrains Александр Волчек ушел из компании

Генеральной директор платформы онлайн-образования Geekbrains Александр Волчек покидает компанию. Онлайн-платформа перейдет под управление топ-менеджмента Skillbox Holding Limited. Об этом сообщила пресс-служба Skillbox Holding Limited.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Волчек

Фото: Артем Геодакян / фотохост-агентство ТАСС Александр Волчек

Фото: Артем Геодакян / фотохост-агентство ТАСС

«С 15 марта операционное управление GeekBrains перейдет к топ-менеджменту холдинга. Генеральный директор GeekBrains Александр Волчек покидает компанию и продолжит карьеру вне образовательной платформы»,— сообщили в пресс-службе (цитата по ТАСС).

Сейчас страница Александра Волчека на сайте платформы недоступна. При попытке зайти на нее сайт выдает сообщение «404. Похоже, такой страницы нет».

Олеся Павленко