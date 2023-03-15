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Коммерсантъ FM
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Гендиректор Geekbrains Александр Волчек ушел из компании

Генеральной директор платформы онлайн-образования Geekbrains Александр Волчек покидает компанию. Онлайн-платформа перейдет под управление топ-менеджмента Skillbox Holding Limited. Об этом сообщила пресс-служба Skillbox Holding Limited.

Александр Волчек

Александр Волчек

Фото: Артем Геодакян / фотохост-агентство ТАСС

Александр Волчек

Фото: Артем Геодакян / фотохост-агентство ТАСС

«С 15 марта операционное управление GeekBrains перейдет к топ-менеджменту холдинга. Генеральный директор GeekBrains Александр Волчек покидает компанию и продолжит карьеру вне образовательной платформы»,— сообщили в пресс-службе (цитата по ТАСС).

Сейчас страница Александра Волчека на сайте платформы недоступна. При попытке зайти на нее сайт выдает сообщение «404. Похоже, такой страницы нет».

Олеся Павленко

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