В Миассе подал документы первый кандидат на пост мэра

Секретариат собрания депутатов Миасского городского округа принял документы от первого кандидата на пост главы муниципалитета. Им стал Виктор Легенчук 1966 года рождения – генеральный директор ООО «Аргус групп М», сообщает telegram-канал представительного органа.

Документы от желающих участвовать в конкурсе на должность мэра принимаются по 24 марта включительно. После проверки заявок состоится предварительное заседание конкурсной комиссии, на котором примут решение о регистрации кандидатов.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Миасса был объявлен 3 марта, после того, как прежний мэр Григорий Тонких досрочно сложил полномочия.