В Свердловской области создали призывную комиссию

В Свердловской области сформировали региональную призывную комиссию, которая займется организацией весеннего призыва свердловчан на срочную службу. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

В состав комиссий вошли заместитель губернатора Азат Салихов, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, военный комиссар региона Юрий Аксёнов, руководители министерств здравоохранения, образования, медики, сотрудники облвоенкомата, администрации Екатеринбурга.

Военный призыв в России происходит два раза в год в одно и то же время: весенний — с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря. Возраст призыва — от 18 до 27 лет, срок службы — один год. Число призванных россиян будет определено указом президента РФ Владимира Путина.

В декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу выступил с инициативой поэтапно изменить границы призывного возраста. Возраст зачисления на военную службу он предложил поднять с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст — с 27 до 30 лет.

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