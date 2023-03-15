Умер бывший главный тренер сборной РФ по шахматам Рашковский

Международный гроссмейстер, заслуженный тренер России по шахматам Наум Рашковский умер в возрасте 76 лет. Федерация шахмат РФ сообщила, что смерть наступила после тяжелой болезни.

Господин Рашковский — чемпион РСФСР 1974 и 1976 годов. Победитель международного турнира во Львове 1979 года. В 1990-е он возглавлял женскую сборную России, за что получил звание заслуженного тренера. В 2001–2003 годах был главным тренером мужской сборной. Под его руководством команда победила на Олимпиаде 2022 года и на чемпионате Европы 2003 года. Он также был последним тренером, под чьим руководством мужская сборная выиграла Турнир наций (2002).

Леонид Уварчев