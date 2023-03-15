Пермский автодилер продает новый Bentley

Пермский автодилер «Телта-МБ» продает на специализированном сайте «Авто.ру» новый Bentley Continental GT III за 45 млн руб, свидетельствуют данные сайты. Полноприводный автомобиль в кузове кабриолет с бензиновым двигателем 4.0 л / 550 л.с. и роботизированной коробкой передач имеет зеленый цвет. Машина 2022 года выпуска имеется в наличии.

Фото: Авто.ру

«Телта-МБ» является официальным дилером Mercedes-Benz. В 2022 году на фоне СВО многие иностранные бренды автомобилей ушли из РФ, доставка иномарок в страну стала затруднительной, автоконцерн Mercedes-Benz продал свои российские активы. Владелец «Телта-МБ» Игорь Морозов планирует сдать в аренду салон Mercedes-Benz на ул. Крисанова, 4 музею современного искусства PERMM. Учреждение культуры займет площади автоцентра уже осенью.

Отметим, что дилеры ввозят в Россию некоторые иномарки в рамках параллельного импорта. По сообщению «Ъ», сейчас в перечень параллельного импорта входят автомобили марок Land Rover, Jeep, Jaguar, Bentley, Chevrolet, Dodge, Mitsubishi и другие.