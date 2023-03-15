Саудовская Аравия в случае введения против нее потолка цен не будет продавать нефть инициаторам

Саудовская Аравия в случае применения против нее нефтяных санкций не будет продавать энергоноситель странам, которые введут потолок цен, сообщил министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. По его мнению, примененные против РФ санкций создают риски для рынка. Министр также заверил, что параметры сделки ОПЕК+ не будут меняться до конца года.

Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд считает, что политика ограничения цен на нефть провоцирует волатильность на рынках и тормозит развитие отрасли. «Если экспорт саудовской нефти попадет под ограничения, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая введет потолок цен на наши поставки, и сократим производство нефти. Я не удивлюсь, если другие сделают то же самое»,— сказал министр журналу Energy Intelligence.

Так министр ответил на вопрос о повторном внесении в Конгресс США антикартельного законопроекта NOPEC, а также о рисках применения потолка цен в отношении стран-производителей нефти. «Закон NOPEC и распространение ценового потолка очень разные вещи, но их потенциальное влияние на рынок нефти одинаково. Такая политика создает новые риски и неопределенность в то время, когда больше всего необходимы ясность и стабильность»,— сказал Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

По мнению министра, NOPEC не учитывает «важность наличия свободных мощностей и последствия отсутствия свободных мощностей для стабильности рынка». Законопроект может подорвать инвестиции в нефтяную отрасль и привести к тому, что мировое предложение будет сильно отставать от спроса.

В мае 2022 года Сенат Конгресса США одобрил законопроект NOPEC. Он позволит правительству США предъявлять антимонопольные иски к участникам ОПЕК. Потолок цен на российскую нефть действует с декабря 2022 года. Его ввела западная коалиция — США, ЕС, G7 и Австралия.

О NOPEC — в материале «Ъ» «Добывай или проиграешь».

Леонид Уварчев