«Локомотив» проиграл «Акрону» по пенальти и вылетел из Кубка России по футболу

Тольяттинский «Акрон» одержал победу над московским «Локомотивом» в серии пенальти со счетом 7:6 в матче второго этапа четвертьфинала «Пути регионов» Кубка России по футболу.
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Матч прошел на домашнем стадионе «Акрона» в Жигулевске. Первый мяч забили хозяева — на 14-й минуте отличился Сергей Макаров. Счет сравнял на 75-й минуте Франсуа Камано.
Футбольный клуб «Акрон» основан в 2018 году. Сейчас клуб выступает в Первой лиге и занимает 13-е место с 26 очками. «Локомотив» занимает 12-е место в Российской премьер-лиге, у него 19 очков.