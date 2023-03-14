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Коммерсантъ FM
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«Локомотив» проиграл «Акрону» по пенальти и вылетел из Кубка России по футболу

Тольяттинский «Акрон» одержал победу над московским «Локомотивом» в серии пенальти со счетом 7:6 в матче второго этапа четвертьфинала «Пути регионов» Кубка России по футболу.

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Матч между командами &quot;Акрон&quot; (Тольятти) - &quot;Локомотив&quot; (Москва) на стадионе &quot;Кристалл&quot;. Игрок команды &quot;Акрон&quot; Владимир Азаров (слева) и игрок команды &quot;Локомотив&quot; Иван Кузьмичёв (справа) во время матча.

Матч между командами "Акрон" (Тольятти) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Кристалл". Игрок команды "Акрон" Владимир Азаров (слева) и игрок команды "Локомотив" Иван Кузьмичёв (справа) во время матча.

Фото: ФК «Акрон»

Матч между командами &quot;Акрон&quot; (Тольятти) - &quot;Локомотив&quot; (Москва) на стадионе &quot;Кристалл&quot;.

Матч между командами "Акрон" (Тольятти) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Кристалл".

Фото: ФК «Акрон»

Фото: ФК «Акрон»

Матч между командами &quot;Акрон&quot; (Тольятти) - &quot;Локомотив&quot; (Москва) на стадионе &quot;Кристалл&quot;.

Матч между командами "Акрон" (Тольятти) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Кристалл".

Фото: ФК «Акрон»

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Матч между командами "Акрон" (Тольятти) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Кристалл". Игрок команды "Акрон" Владимир Азаров (слева) и игрок команды "Локомотив" Иван Кузьмичёв (справа) во время матча.

Фото: ФК «Акрон»

Матч между командами "Акрон" (Тольятти) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Кристалл".

Фото: ФК «Акрон»

Фото: ФК «Акрон»

Матч между командами "Акрон" (Тольятти) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Кристалл".

Фото: ФК «Акрон»

Матч прошел на домашнем стадионе «Акрона» в Жигулевске. Первый мяч забили хозяева — на 14-й минуте отличился Сергей Макаров. Счет сравнял на 75-й минуте Франсуа Камано.

Футбольный клуб «Акрон» основан в 2018 году. Сейчас клуб выступает в Первой лиге и занимает 13-е место с 26 очками. «Локомотив» занимает 12-е место в Российской премьер-лиге, у него 19 очков.

Эрдни Кагалтынов

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