«Локомотив» проиграл «Акрону» по пенальти и вылетел из Кубка России по футболу

Тольяттинский «Акрон» одержал победу над московским «Локомотивом» в серии пенальти со счетом 7:6 в матче второго этапа четвертьфинала «Пути регионов» Кубка России по футболу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Матч между командами "Акрон" (Тольятти) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Кристалл". Игрок команды "Акрон" Владимир Азаров (слева) и игрок команды "Локомотив" Иван Кузьмичёв (справа) во время матча. Фото: ФК «Акрон» Матч между командами "Акрон" (Тольятти) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Кристалл". Фото: ФК «Акрон» Фото: ФК «Акрон» Матч между командами "Акрон" (Тольятти) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Кристалл". Фото: ФК «Акрон» Следующая фотография 1 / 4 Матч между командами "Акрон" (Тольятти) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Кристалл". Игрок команды "Акрон" Владимир Азаров (слева) и игрок команды "Локомотив" Иван Кузьмичёв (справа) во время матча. Фото: ФК «Акрон» Матч между командами "Акрон" (Тольятти) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Кристалл". Фото: ФК «Акрон» Фото: ФК «Акрон» Матч между командами "Акрон" (Тольятти) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Кристалл". Фото: ФК «Акрон»

Матч прошел на домашнем стадионе «Акрона» в Жигулевске. Первый мяч забили хозяева — на 14-й минуте отличился Сергей Макаров. Счет сравнял на 75-й минуте Франсуа Камано.

Футбольный клуб «Акрон» основан в 2018 году. Сейчас клуб выступает в Первой лиге и занимает 13-е место с 26 очками. «Локомотив» занимает 12-е место в Российской премьер-лиге, у него 19 очков.

Эрдни Кагалтынов