Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов «Роскосмоса»

Антон Шкаплеров завершил деятельность в отряде космонавтов «Роскосмоса». Он продолжит работу в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина на должности заместителя начальника управления по отбору и подготовке космонавтов к летным и наземным испытаниям и эксплуатации пилотируемых космических аппаратов, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Шкаплеров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Антон Шкаплеров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Антон Шкаплеров, родившийся в 1972 году, был зачислен в отряд космонавтов 29 мая 2003 года. Он четыре раза летал в космос, суммарно прожив на орбите 709 суток 8 часов 5 минут 25 секунд. Господин Шкаплеров также три раза выходил в открытый космос, проработав за бортом МКС 21 час 38 минут. В 2013 году ему было присвоено звание Героя РФ.

В последний раз Антон Шкаплеров полетел в космос 5 октября 2021 года. На корабле «Союз МС-19» он отправился на МКС вместе со съемочной группой фильма «Вызов» — актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко.

В марте 2022 года он вернулся с МКС, приземлившись на спускаемом аппарате «Союз МС-19» в Казахстане вместе с космонавтом «Роскосмоса» Петром Дубовым и астронавтом NASA Марком Ванде Хаем.

Эрдни Кагалтынов