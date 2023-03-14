Минфин России опроверг подготовку к выпуску «патриотических» облигаций

Минфин России не планирует выпускать «патриотические» облигации, дополнительных инструментов для инвестиций не требуется, сообщила пресс-служба министерства ТАСС. О предложении ведомства выпустить такие облигации ранее сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники.

«Минфин России не предлагал и не готовит в настоящее время выпуск "патриотических" облигаций. Этот вопрос ранее обсуждался на уровне идеи, детали не прорабатывались. Сейчас имеется широкая линейка возможностей для инвестиций для граждан, дополнительных инструментов не требуется»,— сообщил Минфин.

Ранее сегодня, 14 марта, «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с обсуждением источник сообщило, что Минфин предложил правительству выпустить тематические или «патриотические» облигации. По словам источника РБК, речь в обсуждениях идет о проектных облигациях, связанных с финансированием важных для страны проектов.

Сейчас государство для привлечения денег в бюджет страны может выпустить облигации федерального займа для физлиц (ОФЗ-н). Размещение ОФЗ-н приостановили в марте 2022 года после ухудшения условий заимствования. В Минфине заявляли, что не планируют возобновлять их выпуск.

Эрдни Кагалтынов