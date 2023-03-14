Meta объявила о сокращении 10 тыс. рабочих мест

Компания Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), как и предупреждали сегодня, 14 марта, некоторые СМИ, официально объявила о сокращении 10 тыс. рабочих мест. Это первая из крупных компаний, которая запустила второй раунд масштабных сокращений. В ноябре компания уже объявила об увольнении 11 тыс. сотрудников, что стало самым масштабным в истории Meta сокращением штата.

Как отметил глава Meta Марк Цукерберг в обращении к сотрудникам, в рамках сокращений будут устранены многочисленные «управленческие слои», организация станет более «плоской», а вклад менеджеров будет расширен. Кроме того, будут приостановлены планы найма новых сотрудников и свернуты неприоритетные проекты. «Это будет непросто, но без этого не обойтись. Это означает, что нам придется попрощаться с талантливыми и увлеченными коллегами, которые были частью нашего успеха»,— заявил господин Цукерберг. «Думаю, нам стоит быть готовыми к вероятности того, что такая новая экономическая реальность продлится долгие годы»,— добавил он.

Акции Meta на бирже Nasdaq отреагировали на заявление компании ростом на 6,3%.

Алена Миклашевская