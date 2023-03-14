Экс-почетного консула Сейшельских островов осудили в Екатеринбурге за вывод валюты за рубеж

Октябрьский районный суд признал экс-почетного консула Сейшельских островов Игоря Вожагова (занимал должность с 2009 по 2017 годы) и его сожительницу виновными в совершении валютных операций с использованием подложных документов по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pro-tennis.ru Фото: pro-tennis.ru

Напомним, с 2016 по 2018 год обвиняемые в результате порядка 50 банковских операций перевели на счета частных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалентные 116,5 млн руб., причинив тем самым ущерб валютному рынку РФ. Обвиняемые, как считают следователи, заключили ряд договоров между подконтрольным им туристическим агентством «Креол-Тревел» (прекратило деятельность в июле 2021 года) и зарубежными компаниями.

Деньги якобы предназначались для размещения туристов, организации экскурсий, а также для оплаты работы гидов-переводчиков. При этом никаких реальных договоров между турагентством и людьми не составлялось. «Подследственные подозреваются в том, что нелегально выводили из оборота валюту, используя для этих целей стороннюю кредитную организацию, сотрудники которой не знали о криминальной схеме»,— сообщал ранее полковник Горелых.

В итоге экс-консулу назначили наказание в виде лишения свободы на 5 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб. Соучастницу лишили свободы на 3 года и назначили ей штраф в 200 тыс. руб. Однако женщине отсрочено отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста до 22 мая 2031 года.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Урал» «У почетного консула не сошлись счета»

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Диана Сунагатуллина