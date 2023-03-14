Путин заявил о тенденции на повышение реальных зарплат россиян после их снижения в 2022 году

Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране наблюдается тенденция на повышение реальных зарплат граждан. Такое заявление он сделал в ходе общения с рабочими авиационного завода в Улан-Удэ.

«Надо сказать откровенно, у нас произошло небольшое снижение и уровня реальной заработной платы, и реальных доходов населения. На 1% в первом и во втором случае. Но тенденция сейчас идет все-таки на повышение»,— рассказал глава государства.

Путин отметил. что в ходе беседы с одной из сотрудниц завода в Улан-Удэ он узнал о том, что средняя зарплата на предприятии составляет порядка 78 тыс. руб, но некоторые сотрудники получают и по 90-100 тыс. руб.

Ранее Росстат отчитался о том, что в реальном выражении зарплаты в России в целом за 2022 год снизились на 1%, в декабре они выросли на 0,6% в годовом выражении. За январь—ноябрь 2022 года реальные зарплаты в России просели на 1,1%, следовало из данных Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Александр Кислов