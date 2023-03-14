Агрохолдинг «Равис» передумал ликвидировать дочерние предприятия

ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» не будет ликвидировать дочерние предприятия «Заря» и «Белоносовское» и массово сокращать сотрудников. Об этом заявил генеральный директор компании Андрей Ишмаметьев на встрече с председателями Федерации профсоюзов Челябинской области.

«Ликвидации предприятий не будет, и массовых увольнений не планируется. В отдельных случаях будет решаться вопрос о трудоустройстве сотрудников на основной площадке – птицефабрике „Равис“ и в дочерних предприятиях»,– цитирует руководителя агрохолдинга пресс-служба Федерации профсоюзов региона. По словам гендиректора, из-за убыточности «некоторых направлений» рассматриваются варианты диверсификации и выхода дочерних предприятий на безубыточный уровень. Профсоюзы пообещали следить за развитием ситуации в агрохолдинге.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в начале марта глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению работников ООО «Заря», которые рассказали о намерениях головной компании ликвидировать сельхозпредприятие, занимающееся производством молока.