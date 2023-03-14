Райффайзенбанк введет комиссию за хранение долларов и евро юридическими лицами

С 20 марта Райффайзенбанк будет взимать с юрлиц комиссию за хранение долларов и евро, сообщила кредитная организация. Плата вводится только в случае хранения валют на счетах более двух дней.

Комиссия составит 0% на остаток до 50 тыс. в долларах и евро и 0,03% в день на остаток выше этой суммы. В июне 2022 года банк ввел комиссию за хранение валюты на счетах для физлиц — 0,2% в месяц (мин. 10 у.е.) за суммы от 5 тыс. до 500 тыс. в каждой валюте (для японских иен — от 500 тыс. до 5 млн), за суммы свыше 500 тыс. у. е. — 0,5%.

Со 2 марта Райффайзенбанк увеличил минимальную сумму переводов в долларах для юрлиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, до $15 тыс. С 3 марта банк приостановил открытие счетов новым юридическим лицам и дополнительных валютных счетов действующим корпоративным клиентам.

Райффайзенбанк — «дочка» Raiffeisen Bank International (RBI) в России. По данным Financial Times, банк обслуживает 40–50% платежей России с другими странами. В третьем квартале 2022 года российская «дочка» обеспечила 68% финансового результата всей австрийской группы.

Лусине Баласян