До июня в Сочи снесут 13 аварийных домов

До июня в Сочи демонтируют 13 аварийных домов, несколько объектов уже снесены. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

В городе уже завершили демонтаж объектов на улицах Виноградной, 6, Загородной, 3 и 5 и двух домов по улице Абовяна. До конца марта в Сочи также планируют снести аварийный жилой фонд по ул. Сибирской, 6/21 и Новороссийскому шоссе, 6. Освободившиеся земельные участки будут использовать под социальное строительство или благоустройство.

Второй этап сноса домов пройдет до 1 июня. За два месяца в городе планируют снести еще шесть аварийных домов по улицам: Нагорной, 4, Пионерской, 99, Первомайской, 22, Пирогова, 46, Калиновой, 8 и переулку Ряжскому, 13а. Все они расселены и подготовлены под снос.

«Темпы работ по сносу аварийных домов необходимо усилить. Главы районов вместе с территориальными общественными самоуправлениями на основании пожеланий горожан должны определиться, что нужно местным жителям — социальный объект или общедоступная прогулочная зона»,— отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

В городе завершают работы по расселению и подготовке к сносу еще трех домов. Всего в Год архитектуры планируется расселить 50 многоквартирных домов с признаками аварийности. В 419 квартирах проживают 1055 человек.

Татьяна Ручкина

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