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Коммерсантъ FM
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Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ

Президент России Владимир Путин приехал в Бурятию с рабочей поездкой. Господин Путин планирует посетить Улан-Удэнский авиационный завод, а также провести совещание о развитии городов Дальнего Востока. Он также встретится с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В очном формате на совещании также будут участвовать глава республики Алексей Цыденов и вице-премьер, полпред российского президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В онлайн-режиме к совещанию присоединятся главы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей, министры и руководители российских компаний.

В прошлый раз Владимир Путин посещал Бурятию с официальным визитом в августе 2017 года. Тогда он посетил берег Байкала, где провел совещание по проблемам озера и последствиям лесных пожаров в регионе, а также по видеосвязи пообщался с жителями сгоревших в результате пожаров деревень.

Олеся Павленко

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