Число случаев ОРВИ в Свердловской области за неделю снизилось на 20%

В Свердловской области с 6 по 12 марта было зарегистрировано 26 тыс. случаев ОРВИ, что на 20% ниже показателей предыдущей недели, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Дети составляют 55% в структуре заболевших. Среди возбудителей ОРВИ доминирует SARS-CoV-2 — 7,4% от числа обследованных.

Наиболее неблагополучными по заболеваемости стали городские округа ЗАТО Свободный, Тугулымский и Богданович. В Екатеринбурге за неделю выявлено 11,6 тыс. случаев ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 16,1% и ниже среднего многолетнего уровня на 6,2%.

Ранее эпидемиолог Александр Соловьев рассказал, что новая вспышка инфекционных заболеваний в Свердловской области придется на конец февраля — начало марта, когда уровень антител у населения спадет. Также прогнозируются новые «достаточно серьезные» вспышки COVID-19. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус уверен, что о завершении пандемии будет объявлено в 2023 году.

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Диана Сунагатуллина