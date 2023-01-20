«Есть все основания ожидать новой серьезной вспышки COVID-19»

Ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации «Медлабэксперт» Александр Соловьев об эпидобстановке на Урале и опасности новых штаммов коронавируса.





Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «Медлабэксперт» Александр Соловьев

Фото: предоставлено Александром Соловьевым Ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «Медлабэксперт» Александр Соловьев

Фото: предоставлено Александром Соловьевым

В конце прошлого года Свердловская область довольно успешно справилась со вспышкой респираторных вирусных заболеваний, преимущественно РС-вирусом и гриппом вируса типа H1N1 (свиной грипп). Благодаря введению дистанционного обучения и разобщению рабочих и учебных коллективов в период новогодних праздников, а также высокого уровня вакцинации (около 60%), эпидемиологическая обстановка стабилизировалась. Кроме того, в период роста заболеваемости значительная часть населения «познакомилась» с вирусами, поэтому сейчас коллективный иммунитет достаточно высокий.

Поэтому в ближайшее время новых вспышек вирусных инфекций не будет. Однако уже в конце февраля – начале марта, когда уровень антител у людей спадет, Свердловскую область может ожидать новый подъем заболеваемости. Сейчас трудно прогнозировать, будет ли ситуация серьезней, чем в ноябре-декабре 2022 года, поскольку неясно, как будут вести себя и вирусы, и какие их варианты выйдут на передний план.

Не думаю, что стоит ждать серьезного ухудшения эпидобстановки по гриппу из-за возможного активного типа «В». Во-первых, потому что пока он представлен на Урале слабо – 90% случаев заболеваемости до сих пор связаны с вариантом H1N1. Во-вторых, потому что в результате клинических испытаний не было доказано, что этот вариант заразнее предыдущего. Впрочем, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что болезнь при гриппе типа «В» протекает тяжелее.

С другой стороны, есть все основания ожидать новой достаточно серьезной вспышки COVID-19 из-за распространения новых штаммов вируса, в частности, «кентавра», случаи заражения которым в России пока единичные, а по Свердловской области данных вообще нет. Опыт стран, в которых данный штамм активно распространяется уже не первый месяц, показывает, что он довольно просто обходит поствакцинальный иммунитет. Из-за этого в Японии, например, где коллективный иммунитет к коронавирусу достаточно высокий, фиксируется высокая смертность. В США «кракен» спровоцировал большее число госпитализаций, чем было при «омикроне», хотя заразность последнего была значительно выше.

В особенности в зоне риска сейчас находится старшее поколение, и властям Свердловской области потребуется приложить усилия, чтобы обезопасить их от заражения. Проблема в том, что в России нет новых видов вакцин, а людям предлагают привиться «Спутником V», эффективность которого перед новыми штаммами не определена.

По прогнозам, средняя заболеваемость COVID-19 на Урале может быть сопоставима с показателями лета прошлого года, однако среди старшего поколения уровень заболеваемости может достигать показателей зимы 2021 года, когда активно распространялся «первый омикрон».

Впрочем, ожидать вспышек сопоставимых с Китаем в России не стоит. Наша страна изначально выбрала иную стратегию борьбы с болезнью, благодаря чему удалось за несколько лет выработать хороший коллективный иммунитет. Китайские власти же всеми силами старались подавлять любые вспышки инфекции, поэтому там у людей более высокие шансы заразиться.

Безусловно, параллельное активное распространение коронавируса, гриппа и ОРВИ имеет крайне негативный эффект на эпидемиологическую обстановку. Особенно с учетом исследований, что COVID-19 «оглушает иммунную» систему, поэтому организмы людей хуже сопротивляются не только вирусным, но и бактериальным инфекциям. Мы уже видим в разных странах вспышки стрептококковой инфекции, грибковых заболеваний, и к чему дальше это может привести, пока неясно.

Но я думаю, что в Свердловской области не будут вводить жесткие ограничительные меры, как было в первые годы пандемии. Тогда мы только учились бороться с инфекцией, а власти находились в тяжелом положении — им нужно было защитить население, и при это поддерживать стабильность экономики. Сейчас такие меры будут целесообразны, если вновь будет перегружена система здравоохранения. Но сейчас, даже при учете сезонных вспышек, ситуация стабильная. Могут вводиться отдельные ограничения, как, например, дистант в школах, но агрессивной борьбы с вирусами не будет.