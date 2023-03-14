В 2022 году чистая прибыль белгородского «Приосколья» упала в 1,5 раза

По итогам 2022 года чистая прибыль АО «Приосколье» (одно из основных юрлиц птицеводческого холдинга «Приосколье» Геннадия Бобрицкого) составила 2,6 млрд руб. Это следует из бухгалтерской отчетности компании.

В сравнении с 2021 годом показатель упала почти в 1,5 раза — с 3,9 млрд. Выручка компании при этом выросла на 3,5 млрд руб., с 46 до 49,5 млрд руб. Себестоимость продаж увеличилась на 4,7 млрд, с 40,1 до 44,8 млрд.

По данным Национального союза птицеводов, в 2022 году «Приосколье» заняло третье место в рейтинге крупнейших производителей птицы в России. Холдинг произвел 455 тыс. т мяса бройлеров в живом весе и уступил ГАП «Ресурсу» и группе «Черкизово».

В 2019 году «Приосколье» продало «Ровеньского бройлера» группе Черкизово. В 2022 году АО «Приосколье» присоединило к себе дочернее АО «Вейделевский бройлер». Сейчас АО «Приосколье» находится в процесс реорганизации.

О том, кто претендовал на покупку всего белгородского холдинга, читайте в материале «Ъ» «Поглощать подано».

Александр Прытков

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