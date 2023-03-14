Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подвергся DDoS-атаке. Как сообщила пресс-служба УБРиР, сейчас наблюдается проблема со входом на сайт банка, в мобильное приложение и интернет-банк. Основные системы работают в штатном режиме. Сейчас банк работает над восстановлением бесперебойности процессов.

«Часть сервисов уже доступны. Но пока перебои в работе наблюдаются»,— пояснили «Ъ-Урал» в УБРиР.

Накануне Росбанк сообщил о крупной DDoS-атаке на свои сервисы. Из-за этого возникли временные затруднения в работе приложений. Банк продлевал работу офисов, где можно будет подать заявления на срочные переводы в бумажном виде. Напомним, после начала военной операции на Украине о непрерывных кибератаках на ресурсы организации сообщали в Сбербанке.

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Диана Сунагатуллина