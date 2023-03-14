Законопроект о сокращении сроков признания бойцов погибшими внесен в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект, сокращающий срок признания военнослужащих без вести пропавшими и погибшими. Об этом сообщил глава рабочей группы по вопросам военной операции Андрей Турчак. Положения законопроекта будут также распространяться на случаи смерти военнослужащих после 24 февраля 2022 года.

Теперь для признания военнослужащего погибшим достаточно будет заявления командира, который видел его гибель. Если же прямых свидетелей гибели нет, на признание его пропавшим без вести потребуется не более шести месяцев. По действующему законодательству для подтверждения смерти без вести пропавшего военнослужащего необходимо ждать два года с момента окончания боевых действий.

«В условиях боевых действий подтвердить гибель человека стандартным путем непросто. Длительная и запутанная бюрократическая процедура может надолго оставить семьи погибших бойцов без выплат и прочих положенных мер соцподдержки»,— написал господин Турчак в своем Telegram-канале.

8 февраля состоялось выездное заседание рабочей группы по вопросам военной операции, в рамках которой, в частности, обсуждалось сокращение сроков признания бойцов без вести пропавшими и начисление военных пенсий. 21 февраля президент Владимир Путин предложил создать для семей погибших бойцов специальный фонд помощи, который будет координировать предоставление социальной, медицинской и психологической поддержки, а также решать вопросы реабилитации.

Подробнее о мерах поддержки участников военной операции на Украине — в материале «Ъ» «Рабочая группа поработала с проблемами».